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"Теплоэнерго" проведет гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ

21 мая 2024 11:24  [33] Общество

Фото: Теплоэнерго

Плановые гидравлические испытания магистральных тепловых сетей АО "Теплоэнерго" от Сормовской ТЭЦ в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут 22 мая с 00:05 до полуночи. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Для обеспечения безопасности температура сетевой воды в ходе испытаний будет понижена до 40 градусов Цельсия. Вода подается под повышенным давлением для выявления дефектов трубопроводов и компенсаторов.

Жителям во время проведения гидравлических испытаний необходимо соблюдать осторожность, не находиться и не парковать автомобили возле люков распределительных камер и у наружных тепловых сетей. В случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях нужно незамедлительно сообщить об этом на горячую линию АО "Теплоэнерго" по телефону: 277-91-31. Также сообщить о неполадке можно с помощью специального сервиса "Сообщить о неполадке" на официальном сайте предприятия teploenergo-nn.ru.

Испытания тепловых сетей являются ежегодными обязательными диагностическими мероприятиями и позволяют в дальнейшем обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение в отопительный период. По результатам испытаний участки, показавшие свою малонадежность, будут оперативно включены в план ремонтной программы.

Предремонтные испытания на прочность и плотность 22 мая пройдут тепловые сети улиц Березовская, Бурнаковская, Гордеевская, Коминтерна, Куйбышева, Народная и других.

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Теги:
Теплоэнерго
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