"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

18 мая в Нижнем Новгороде состоялась традиционная акция "Ночь музеев", к которой присоединились учреждения культуры города. Тема акции в этом году – "Из поколения в поколение. Семейные реликвии".

Для посещения были открыты выставки НГХМ, Русском музее фотографии, Арсенале, Манеже, в выставочном пакгаузе и других площадках. На балконе Нижегородского хорового колледжа имени Л.К. Сивухина прошёл концерт Майи Балашовой, а на территории "Щёлоковского хутора" были организованы народные игры и мастер-классы.

Фото: Александр Воложанин