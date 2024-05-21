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Культура и отдых

"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде

21 мая 2024 13:20  [87] Культура и отдых

18 мая в Нижнем Новгороде состоялась традиционная акция "Ночь музеев", к которой присоединились учреждения культуры города. Тема акции в этом году – "Из поколения в поколение. Семейные реликвии".

Для посещения были открыты выставки НГХМ, Русском музее фотографии, Арсенале, Манеже, в выставочном пакгаузе и других площадках. На балконе Нижегородского хорового колледжа имени Л.К. Сивухина прошёл концерт Майи Балашовой, а на территории "Щёлоковского хутора" были организованы народные игры и мастер-классы.

Фото: Александр Воложанин

Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде

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Теги:
Выставка Музеи Ночь музеев
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