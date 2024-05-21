"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде

18 мая в Нижнем Новгороде состоялась традиционная акция "Ночь музеев", к которой присоединились учреждения культуры города. Тема акции в этом году – "Из поколения в поколение. Семейные реликвии".
Для посещения были открыты выставки НГХМ, Русском музее фотографии, Арсенале, Манеже, в выставочном пакгаузе и других площадках. На балконе Нижегородского хорового колледжа имени Л.К. Сивухина прошёл концерт Майи Балашовой, а на территории "Щёлоковского хутора" были организованы народные игры и мастер-классы.
Фото: Александр Воложанин
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