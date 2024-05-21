Всероссийскую акцию "Ночь музеев" в Нижегородской области посетили около 96 тысяч человек Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 96 тысяч нижегородцев посетили мероприятия в рамках традиционной Всероссийской акции "Ночь музеев", которая прошла 18 мая.

Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, в общей сложности в "Ночи музеев" в регионе участвовал 51 муниципалитет, более 90 музеев, в том числе и частные, а также учреждений культуры и библиотек. Впервые в этом году к акции присоединились Нижегородский театр оперы балета, музей истории и развития Горьковской железной дороги и Музей СВО.

Большая часть мероприятий прошла в оффлайн-формате. Помимо того, что вход в музеи традиционно был бесплатным, в рамках мероприятия прошли концерты, мастер-классы, квизы, а также лекции и театральные импровизации.

Так, в Нижегородском художественном музее в рамках акции открылась большая выставка "Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган". Произведения на выставку, которая прошла в выставочном пакгаузе на Стрелке, предоставили более 30 государственных и частных собраний России. Среди них Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственный исторический музей, а также крупные региональные музеи. За шесть часов работы экспозицию посетило около 2 тысяч человек.

Филиалы Нижегородского художественного музея в рамках всероссийской акции посетили свыше 17 тысяч гостей. Послушать концерт Маий Балашовой на балконе Нижегородского хорового колледжа им. Л.К. Сивухина собралось более 200 зрителей.

Среди городских музеев самым посещаемым стал архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор". В "Ночь музеев" здесь побывало более 1,8 тысячи человек.

Напомним, что в этом году главной темой акции стала тема "Из поколения в поколение. Семейные реликвии", которая созвучна событийной программе в рамках Года семьи в России.

Ранее сообщалось, что в "Ночь музеев" в Нижнем Новгород курсировал бесплатный шаттл, а работа общественного транспорта, для удобства пассажиров, была продлена.