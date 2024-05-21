Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
Автобусный маршрут А-39 отменен в Нижнем Новгороде
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
21 мая 2024 15:17  [91] Всероссийскую акцию "Ночь музеев" в Нижегородской области посетили около 96 тысяч человек
21 мая 2024 13:20  [149] "Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 10:23  [169] Фестиваль искусств "Пушкин без границ" пройдёт в Болдине 6-9 июня
20 мая 2024 16:35  [312] Нижегородская область вошла в федеральный проект по восстановлению ОКН с участием ДОМ.РФ
20 мая 2024 11:56  [314] Граффити с крокодилом восстановят на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде
19 мая 2024 12:21  [418] Юных нижегородцев приглашают на фестиваль "Зеркало будущего PRO"
18 мая 2024 10:30  [581] Бесплатные экскурсии по историческим местам Нижнего Новгорода проведут в "Ночь музеев"
18 мая 2024 09:20  [456] Евгений Люлин: "Музеи позволяют нам познать прошлое"
17 мая 2024 16:35  [530] Программу арт-резиденций-2024 представили в Нижнем Новгороде
17 мая 2024 16:15  [466] Нижегородские музеи вышли в финал Национальной премии в области музейного дела
Культура и отдых

Всероссийскую акцию "Ночь музеев" в Нижегородской области посетили около 96 тысяч человек

21 мая 2024 15:17  [91] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 96 тысяч нижегородцев посетили мероприятия в рамках традиционной Всероссийской акции "Ночь музеев", которая прошла 18 мая.

Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, в общей сложности в "Ночи музеев" в регионе участвовал 51 муниципалитет, более 90 музеев, в том числе и частные, а также учреждений культуры и библиотек. Впервые в этом году к акции присоединились Нижегородский театр оперы балета, музей истории и развития Горьковской железной дороги и Музей СВО.

Большая часть мероприятий прошла в оффлайн-формате. Помимо того, что вход в музеи традиционно был бесплатным, в рамках мероприятия прошли концерты, мастер-классы, квизы, а также лекции и театральные импровизации.

Так, в Нижегородском художественном музее в рамках акции открылась большая выставка "Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган". Произведения на выставку, которая прошла в выставочном пакгаузе на Стрелке, предоставили более 30 государственных и частных собраний России. Среди них Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственный исторический музей, а также крупные региональные музеи. За шесть часов работы экспозицию посетило около 2 тысяч человек.

Филиалы Нижегородского художественного музея в рамках всероссийской акции посетили свыше 17 тысяч гостей. Послушать концерт Маий Балашовой на балконе Нижегородского хорового колледжа им. Л.К. Сивухина собралось более 200 зрителей. 

Среди городских музеев самым посещаемым стал архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор". В "Ночь музеев" здесь побывало более 1,8 тысячи человек. 

Напомним, что в этом году главной темой акции стала тема "Из поколения в поколение. Семейные реликвии", которая созвучна событийной программе в рамках Года семьи в России.

Ранее сообщалось, что в "Ночь музеев" в Нижнем Новгород курсировал бесплатный шаттл, а работа общественного транспорта, для удобства пассажиров, была продлена.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Акции Музеи Ночь музеев
Поделиться:
Новости по теме
17 мая 2024 16:30  [563] Общественный транспорт в Нижнем Новгороде в "Ночь музеев" будет работать дольше обычного
16 мая 2024 14:49  [725] Бесплатный шаттл запустят в Нижнем Новгороде в "Ночь музеев"
21 мая 2024 13:20  [149] "Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph