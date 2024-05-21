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Общество

Бывшего заместителя главврача в Нижнем Новгороде подозревают в получении взяток

21 мая 2024 18:17  [87] Общество

Бывшего заместителя главврача по хозяйственным вопросам одного из медучреждений Нижнего Новгорода задержали за получение взяток. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, в марте 2017 года медучреждение заключило договор с подрядной организацией на охрану объекта. Подозреваемый с мая 2017 по май 2018 года получал ежемесячные взятки в размере 60 тысяч рублей от директора охранной фирмы за согласование актов приемки и сдачи оказанных услуг. Общая сумма взяток достигла 720 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("получение должностным лицом взятки в крупном размере).В ближайшее время бывшему заместителю главврача предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, преподаватель НГАТУ в Нижнем Новгороде подозревается в получении взяток от студентов.

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Теги:
Взятки Здравоохранение
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