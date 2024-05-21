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Общество

Более 40 брошенных автомобилей убрали с улиц Нижегородского района

21 мая 2024 17:58  [105] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Ответственные службы и собственники убрали с улиц Нижегородского района Нижнего Новгорода 46 брошенных и разукомплектованных автомобилей с начала года. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Всего на улицах района было выявлено 55 таких машин.

Брошенные автомобили находили на улицах Минина, Заломова, Большой Покровской, Родионова, Белинского, Максима Горького, Варварской, Большой Печерской, а также на Нижне-Волжской набережной и на Звездинке.

"Работа по выявлению и эвакуации брошенных машин проводится регулярно. Их находят во время инспекционных проверок, а также узнают о них от жителей, которые обращаются в администрацию", - сказал глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев.

В администрации Нижегородского района отметили, что при обнаружении брошенных автомобилей размещается уведомление о необходимости убрать транспортное средство. Если в течение 10 дней оно не исполняется, автомобиль вывозят на штрафстоянку на улицу Деловую, 3.

Напомним, более 100 брошенных автомобилей убрано с улиц Автозаводского района.

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Теги:
Автомобили Свалки
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