Евгений Люлин посетил конференцию "ЦИПР" в Нижнем Новгороде Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

"ЦИПР-2024" на Нижегородской ярмарке – важнейшее ИТ-событие года. На конференции представлены разработки, которые изменят нашу жизнь: новые автомобили Volga, уникальный софт, даже виртуальные помощники агронома и строителя Иван и Елена. Отечественные программы помогают конструировать машины, испытывать самолеты, находить поломки на заводах. И успешно заменяют западные аналоги, что оценили делегации из Ирана, Индии, Китая, Египта и других стран. "Цифра" охватывает все стороны жизни, работу и дом современного человека. Только вдумайтесь! За 4 года инвесторы вложили в российский ИТ-сектор 4 трлн рублей. И это только начало. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, государство готово компенсировать до половины затрат предприятий на внедрение российского ПО", - заявил Евгений Люлин.

"Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министры правительства, проекты "Росатома", "Ростеха", "Ростелекома", РЖД, Сбера, 14 иностранных делегаций – у нас в Нижнем. Цифровизация сегодня буквально пронизывает все отрасли: медицину, финансы, госуправление, даже промышленность оценивают по шкале цифровой зрелости. И наши нижегородцы в ИТ на первых ролях! Российские программисты ценятся во всем мире, а нижегородские – особенно. Многие годы Нижний называют "программистской столицей". Не исключаю, что скоро этот статус станет официальным. Строитель ИТ-технопарков, пермский бизнесмен Андрей Кузяев уверен, что через 3-4 года нижегородский ИТ-кампус затмит всех. Поживем – увидим", - отметил спикер регионального парламента.

Евгений Люлин отметил, что в этом году изюминка фестиваля – детская программа. "Для ребят организован фестиваль роботов, спортивные фиджитал-турниры. Будущее не за горами - сегодня 10-летние бьются за победу в виртуальных играх, а завтра будут создавать конкурентные преимущества России!", - заключил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин высоко оценил нижегородские ИТ-разработки на конференции "ЦИПР".