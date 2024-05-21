Нижегородское правительство представило на конференции "ЦИПР" сервис для помощи в переезде и адаптации ИТ-специалистов Общество

Фото: Александр Воложанин

Правительство Нижегородской области представило на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" сервис для помощи в переезде и адаптации ИТ-специалистов. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Проект разработан АНО "Областное кадровое агентство" и АНО "Горький Тех". Комплексный проект "Добро пожаловать!" призван помочь повысить трудовую мобильность высококвалифицированным ИТ-специалистам из других регионов России и спланировать переезд для работы в Нижегородской области.

"Процесс переезда часто является причиной переживаний: например, из-за страха не найти хорошее жилье или не устроить ребенка в садик. Поэтому хорошие специалисты не всегда соглашаются на хорошую работу в другом регионе. Наша задача – "приземлить" в Нижегородской области высококлассных специалистов. Они в Нижнем, в ИТ-центре страны, очень нужны. С помощью портала они смогут получить персональный план переезда в Нижегородскую область, ответив на несколько вопросов. План будет автоматически формироваться под индивидуальный запрос будущего ИТ-переселенца на основании внесенных им данных, включая информацию о городе и районе, которые он выбирает для жизни, составе его семьи, наличии домашних животных и прочих нюансов", – рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Проект реализуется в рамках кадровой стратегии Нижегородской области, утвержденной в декабре 2023 года губернатором Глебом Никитиным.

"Кадровая стратегия представляет комплекс мер, целью которых является удержание специалистов из Нижнего Новгорода в местных компаниях и организациях, а также привлечение квалифицированных кадров из других регионов. Она открывает широкие возможности для профессиональной реализации и карьерного роста специалистов всех уровней в Нижегородской области", – отметил заместитель губернатора Юрий Ильин.

"Мы стремимся создать все условия для того, чтобы талантливые специалисты могли реализовать свой потенциал в нашей области. Развитие человеческого капитала — наш приоритет, и мы готовы предложить лучшие возможности для профессионального и личностного роста", - сказала министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева

Для реализации проекта "Добро пожаловать!" был проведен анализ мер поддержки для специалистов, эффективности каналов коммуникации, был описан "жизненный путь" от момента принятия решения до завершения процесса адаптации.

"Мы плотно взаимодействуем с нижегородскими ИТ-компаниями, стремясь создать благоприятные условия для профессионального роста и развития специалистов в сфере информационных технологий. Более того, мы делаем все возможное, чтобы компаниям из других регионов было интересно релоцироваться в Нижний Новгород. К примеру, мы ввели беспрецедентную для России меру поддержки по компенсации 100 процентов НДФЛ за переезжающих в Нижегородскую область ИТ-специалистов. Возмещение будет происходить в течение пяти лет за каждого такого сотрудника", - подчеркнул директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев.

Кроме того, АНО "ОКА" и АНО "Горький тех" разработали консьерж-сервис как для переезжающих, так и для работодателей, которые стремятся создать комфортные условия для будущих сотрудников при переезде. Это индивидуальное сопровождение сотрудников, переезжающих в Нижний Новгород из других регионов, по всем вопросам, связанным с будущей жизнью их семей на новом месте.

"Мы внимательно изучили и оценили все сложности, с которыми сталкиваются люди, переезжающие в Нижний Новгород, поэтому подобрали сервисы, которые помогут снять с переселенцев типовые заботы при смене места жительства. На данный момент сервис "Добро пожаловать!" направлен на ИТ-специалистов, которые хотят работать в организациях Нижегородской области. В дальнейшем развитие планируется и по другим отраслям", – рассказала генеральный советник АНО "Областное кадровое агентство" Мария Устинова.

Планируется, что сервис "Добро пожаловать!" полноценно начнет работать в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин высоко оценил нижегородские ИТ-разработки на конференции "ЦИПР".