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Общество

Нижегородская область в рамках "ЦИПР-2024" показала IT-проекты гостям из Республики Беларусь

22 мая 2024 09:02  [95] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Представители Республики Беларусь прибыли в Нижний Новгород во главе с заместителем министра связи и информатизации Республики Беларусь Анной Рябовой для участия в конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2024". В рамках встречи делегатам был представлен стенд Нижегородской области.

Белорусской делегации продемонстрировали мультиязычную версию на пяти языках (китайском, английском, французском, испанском, португальском) международной платформы продвижения отечественных цифровых технологий "ит-маркетплейс.рф", цифровую платформу поддержки трудовой мобильности "Добро пожаловать!", цифровые решения исследовательского центра "Доверенный ИИ в здравоохранении", созданного на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского, а также разработки нижегородских ИТ-компаний – около 50 разработок.

"С коллегами из Белоруссии мы постоянно обмениваемся опытом. Ранее мы смогли представить ИТ-потенциал региона на Международном ИКТ-форуме "ТИБО-2023" в Минске председателю Правительства Республики Беларусь Роману Головченко. Посмотрели решения в госуправлении наших коллег. И сегодня рассказываем о решении Нижегородской области в госсекторе. Будем развивать наше сотрудничество с белорусскими коллегами и дальше", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Анна Рябова также посетила Центр управления регионом и Центр координации проектов цифровой экономики Нижегородской области. В рамках встречи министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов и руководитель ЦУР Нижегородской области. Алексей Ушаков поделились с белорусскими коллегами опытом нашего региона в сфере цифровизации. 

Стороны также обсудили реализацию проекта "Умный город", региональный проект по цифровизации муниципальных образований Нижегородской области "Платформа управления муниципалитетом" и  современные методы работы с "обратной связью" граждан.

"Наша платформа управления муниципалитетами позволяет эффективно управлять городской инфраструктурой, принимая на основе хранимых в ней данных управленческие решения локально в каждом муниципалитете, а также оптимизировать процессы и консолидировать работу сотрудников администрации с различными информационными системами в едином окне платформы. Такое решение способствует задачам нацпроекта "Цифровая экономика" по цифровизации регионов", – отметил Александр Синелобов.

Алексей Ушаков рассказал о структуре и опыте ЦУР: о работе с "обратной связью", аналитике и отработке рисков, развитии госпабликов органов власти и их подведомственных учреждений.

"ЦУР Нижегородской области есть чем поделиться с коллегами из других стран. Белорусские специалисты задавали вопросы по многим направлениям нашей работы. Им интересен опыт работы в информационном пространстве, в особенности, в сфере аналитики, отработки фейков и в обеспечении "обратной связи". У нас есть абсолютно уникальная разработка: использование искусственного интеллекта в анализе ответов органов власти на комментарии жителей. Мы первый регион в стране, который это внедряет", – подчеркнул Алексей Ушаков. 

В ходе встречи белорусская делегация смогла ознакомиться с  функционалом платформы управления муниципалитетами, проследить путь отработки обращения граждан от момента заявки до решения вопроса.

"У Республики Беларусь и Нижегородской области уже есть ряд совместных проектов. Нас очень интересуют новые решения, которые успешно реализуются у вас, в том числе по региональному и городскому управлению. Нижегородская область – один из лидеров в реализации проекта "Умный город", поэтому мы приехали к вам, чтобы почерпнуть что-то новое для себя", –отметила Анна Рябова.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство представило на конференции "ЦИПР" сервис для помощи в переезде и адаптации ИТ-специалистов.

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Теги:
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