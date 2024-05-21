Денис Мантуров посетил предприятия Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров совместно с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым принял участие в работе конференции "ЦИПР-2024" в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, Дениса Мантурова сопровождали полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Денис Мантуров посетил более 10 российских и иностранных стендов на выставочной экспозиции "ЦИПР". Так, ГК "Росатом" и ПАО "КАМАЗ" продемонстрировали операционную систему для электромобиля "Атом", на стенде "Индустриальные центры компетенций по строительству и ЖКХ" была представлена система автоматизированного проектирования для судостроения Группы компаний "CSOFT", а белорусские компании среди прочего продемонстрировали систему управления информацией об изделиях на протяжении жизненного цикла "IPS PLM" ОДО "Интермех".

В продолжение поездки Денис Мантуров прибыл на завод "РУМО", который специализируется на производстве двигателей, поршневых компрессоров, газомотокомпрессоров и газоперекачивающих агрегатов.

При поддержке Минпромторга России в 2022 году предприятие приступило к созданию редуктора для газоперекачивающих агрегатов, который планируется применять в рамках реализации проектов по производству СПГ, а в 2023 году - к изготовлению газопоршневого двигателя мощностью 1,1-1,3 МВт для нефтегазового сектора.

Кроме того, после цикла испытаний в октябре 2023 завод получил свидетельство одобрения морского регистра на собственный судовой дизельный двигатель мощностью 1,2 МВт "РУМО-535". Двигатель предназначен для установки на российские суда класса "река - море", в настоящее время ведется подготовка серийного производства. Дальнейшая работа в этом направлении способствует решению задачи по обеспечению технологического суверенитета в нефтегазовой и судостроительной отраслях.

Также первый вице-премьер посетил одно из предприятий ОПК Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин высоко оценил нижегородские ИТ-разработки на конференции "ЦИПР".