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Общество

Доброволец из Нижнего Новгорода: "Я решил присоединиться к защитникам Отечества"

22 мая 2024 11:19  [79] Общество

Фото: Дмитрий Музыка

Еще один доброволец из Нижнего Новгорода принял решение отправиться на СВО. Об этом сообщает Дом народного единства.

Ранее мужчина из Нижнего Новгорода работал на авиационном заводе, имеет опыт срочной военной службы, активно занимается тяжелой атлетикой.

Решение заключить контракт с Министерством обороны РФ и отправиться на СВО обдумывал несколько месяцев, принял в итоге за один день. 

"9 Мая посмотрел парад Победы. Наши защитники Отечества произвели на меня большое впечатление, и я решил к ним присоединиться. Приехал в пункт отбора, за 20 минут прошел военно-врачебную комиссию, оформил контракт", - рассказал доброволец.

Государство обеспечивает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так, увеличены выплаты для тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода. В итоге единовременная материальная поддержка составит 1 миллион рублей — 195 тысяч от Минобороны РФ, 500 тысяч от региона и 305 тысяч от города.

Для тех, кто заключает контракты в других муниципалитетах Нижегородской области, действуют региональные и федеральные единовременные выплаты. С 1 марта 2024 года в Нижегородской области установлена новая региональная выплата в размере 500 тысяч рублей военным специалистам, заключающим контракт с Министерством обороны РФ и поступающим во вновь формируемые подразделения. В итоге единовременная материальная поддержка таких специалистов, с учетом федеральной выплаты, достигает 695 тыс. рублей.

Оформить и собрать пакет документов помогают в районных администрациях. В пункте отбора на военную службу в режиме "одного окна" добровольцы проходят все необходимые процедуры.

"Я ухожу из Арзамаса. Сотрудники администрации занимались подготовкой документов для подписания военного контракта и курировали меня до самого пункта отбора в Нижнем Новгороде", - отметил военнослужащий из Арзамаса.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Все контрактники, отбывающие в зону СВО, получают рюкзаки со снаряжением от губернатора Нижегородской области. Внутри – все самое необходимое для пребывания в боевых условиях. 

"В содержимое рюкзака входит нательное белье - оно пригодится обязательно, а еще фонарик, носки, окопная свеча, налокотники. Без этих вещей там нельзя", - поделился контрактник из Семеновского округа.

Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/. По телефону центра можно задать вопросы о зачислении в новые военные формирования, по вопросам вступления в которые необходимо обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

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Теги:
Военные Добровольцы СВО
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