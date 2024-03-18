Нижегородский доброволец: "Мой дед сражался за Родину, теперь настала моя очередь" Общество

Группа добровольцев из Нижегородской области отправилась в зону спецоперации. Как сообщает Дом народного единства, перед отправкой нижегородцы прошли инструктаж и получили наборы с вещами первой необходимости и дополнительным тактическим снаряжением.

По признанию мужчин, стимулом для отправки на СВО стало чувство долга и желание принести пользу своей стране. Доброволец из Выксы рассказал, что следует примеру своего деда.

"Мой дедушка сражался за Родину в Великую Отечественную войну, теперь настала моя очередь. Во мне его кровь. Я каждое 9 Мая принимаю участие в "Бессмертном полку" с плакатом, на котором изображен дед. Он воевал за мирное небо над головой, и именно его судьба мотивировала меня на этот шаг", - сказал мужчина.

Еще одним нижегородцем движет патриотизм. Он отправляется на фронт водителем.

"Защищать Родину – это дело чести. У меня за плечами почти 20 лет стажа вождения на разной технике. Пригожусь. Помогу нашим братьям на передовой. Приблизим Победу нашей страны!" —сказал он.

Добровольные защитники Родины из пункта отбора сначала отправились в учебный центр. Ряды военнослужащих в зоне СВО они пополнят после курса обучения. Отправка нижегородцев к месту службы и выдача дополнительного снаряжения обеспечивается координационным центром по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей,который действует на базе Дома народного единства.

Напомним, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. В Нижегородской области действует военно-социальный контракт, который дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. А также льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Помимо этого предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Также, правительством Нижегородской области установлена региональная выплата для военных специалистов, которые заключают контракт с Министерством обороны РФ от региона с 1 марта 2024 года и принимаются во вновь формируемые подразделения. Размер такого вознаграждения составит 500 тыс. рублей. Выплата будет осуществляться согласно указу главы региона "О единовременной выплате гражданам, заключившим контракты о прохождении военной службы в составе вновь формируемых нижегородских именных либо отдельных подразделений". С учетом федеральной выплаты общий размер материальной поддержки для таких специалистов, заключивших контракт с 1 марта, составит 695 тыс. рублей.

Узнать подробнее о службе по контракту, а также предоставляемой амуниции можно на сайте или в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 По телефону центра можно задать и вопросы о зачислении в новые военные формирования, по которым можно также обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.