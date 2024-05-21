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Экономика

Егор Поляков рассказал в рамках "ЦИПР" о потребности региона в сервисах Росреестра по обработке пространственных данных

22 мая 2024 10:58  [93] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков озвучил на конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2024", которая проходит на Нижегородской ярмарке, потребности региона в сервисах Росреестра по обработке пространственных данных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Замглавы региона выступил на сессии "Диалог цифрового Росреестра. Взаимодействие государства и бизнеса". Он отметил, что полноценная  работа нижегородского правительства без эффективной коммуникации с Росреестром невозможна.

"У нас много совместных проектов: кадастровая оценка недвижимости, актуализация сведений ЕГРН, постановка на кадастровый учет границ земельных участков. Росреестр – безусловный лидер среди федеральных органов власти по цифровизации госуслуг. Очень рассчитываем, что ведомство продолжит цифровизацию отрасли", - подчеркнул Егор Поляков.

Среди потребностей Нижегородской области замглавы региона отметил создание так называемой витрины регионов, которая позволила бы правительству Нижегородской области, в частности, получать весь массив данных о территории для ее редевелопмента.

"Мы проводим большую работу по приведению в порядок депрессивных, заброшенных территорий. Первый этап при этом – работа с земельными участками. Важно понимать ограничения территорий, права третьих лиц на них. Получение этой информации одним массивом данных с помощью цифровых возможностей Росреестра было бы неоценимой помощью", - отметил замгубернатора региона.

Замглавы региона также обозначил интерес региона в сервисе повышения точности и качества проведения кадастровой оценки.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область в рамках "ЦИПР-2024" показала IT-проекты гостям из Республики Беларусь.

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Теги:
Егор Поляков Росреестр ЦИПР
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