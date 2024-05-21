Дмитрий Григоренко: "Обратная связь от бизнеса - ключевой элемент реформы контроля и надзора" Экономика

Фото: Кирилл Мартынов ИА "Время Н"

Заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко посетил Нижегородскую область с рабочей поездкой. В рамках визита вице-премьер провел совещание с деловыми кругами по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности.

Вице-премьер отметил, что правительство РФ системно работает над снижением административной нагрузки на бизнес. В частности, реформа контрольно-надзорной деятельности ведется по трем направлениям – это создание понятных и исполнимых норм и правил, применение прозрачной процедуры контроля и постоянное совершенствование двух этих этапов на основе "обратной связи".

По итогам 2023 года было проведено 353 тыс. проверок. Это в пять раз меньше по сравнению с 2019 годом. При этом контрольные мероприятия коснулись предпринимателей в меньшей степени – только одна из трех проверок проходила в отношении бизнеса.

"Чтобы добиться дальнейших улучшений, бизнес должен активнее участвовать в реформе контроля и надзора. Что важно – давать "обратную связь" через сервис досудебного обжалования. Это ключевой элемент реформы. Она позволяет нам выстраивать эффективную систему контроля, которая отвечает требованиям государства и при этом совершенно комфортна для предпринимательского сообщества", – сказал Дмитрий Григоренко.

Он напомнил, что по просьбе бизнес-объединений через портал госуслуг была реализована возможность оспорить присвоенную объекту контроля категорию риска нарушения обязательных требований. Для подачи заявлений об изменении категории риска используется уже существующий сервис досудебного обжалования решений контрольных органов. Нормативный срок рассмотрения такого заявления составляет пять рабочих дней.

Участие в совещании также приняли заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и прокурор Нижегородской области Андрей Травкин.

Обсуждалась Концепция совершенствования контрольной деятельности. Этот документ предусматривает в том числе развитие и совершенствование механизма дистанционных проверок с помощью специального мобильного приложения, личного кабинета и прочих цифровых средств.

"Ещё в 2018 году в Нижегородской области был разработан, а с 2019-го активно внедряется интернет-проект "Электронный инспектор". Это сервис анонимных самопроверок бизнеса на соответствие требованиям закона. По сути, профилактическое мероприятие – своеобразное "самообследование". Всего создано 84 сценария самопроверки по 44 видам контроля всех уровней. Средняя продолжительность самопроверки составляет всего 36 минут, а средний срок региональных контрольных мероприятий – менее 4 дней", – отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что в Нижегородской области количество проверок по всем уровням контроля сократилось в 2,8 раза с 2022 года, а выявленных нарушений – почти в два раза.

Кроме того, в ходе рабочей поездки Дмитрий Григоренко посетил федеральный технопарк профессионального образования на базе "Парка мастеров "Нижполиграф". На этой площадке будет осуществляться профессиональная переподготовка преподавателей техникумов и колледжей, а также сотрудников предприятий со всей России.

Во время экскурсии вице-премьеру представили образовательно-производственный центр коллективного пользования по беспилотным авиационным системам. В завершение Дмитрий Григоренко и Глеб Никитин посетили первые лаборатории технопарка, а также студии креативных индустрий, в том числе для производства мультимедийного контента.

Ранее сообщалось, что Денис Мантуров посетил предприятия Нижегородской области.