Фестиваль "Кстокино" пройдёт в Нижегородской области 24-29 мая Культура и отдых

24 мая в ДК нефтехимиков в Кстове состоится церемония торжественного открытия второго кинофестиваля "Кстокино" (6+).

По красной дорожке пройдут российские звёзды театра и кино: Раиса Рязанова, Елена Бирюкова, Лариса Лужина, Марина Яковлева, Екатерина Семёнова, Юрий Чернов и другие.

Фестиваль продлится шесть дней, за это время жители и гости Кстовского района смогут посетить конкурсные показы документальных и полнометражных фильмов, спектакли, показы мультфильмов, а также творческие вечера и концерты, мастер-классы известных актёров по сценической речи, анимации, пластическому движению. Причём многие из них будут абсолютно бесплатными для зрителей.

Мероприятия фестиваля будут проходить на разных творческих площадках: во Дворце культуры нефтехимиков, Дворце детско-юношеского творчества, кинотеатре "Империя грёз" (ТЦ "Восторг"), центре народной культуры "Берегиня", на городской сцене площади Ленина, в музее кино "Централизованной библиотечной системы", ФОКе "Волжский берег", а также в Домах культуры сельских поселений.

Полная программа мероприятий доступна в официальной группе фестиваля "Кстокино" в соцсети "Вонтакте".

Ранее мы сообщали, что фестиваль в дни проведения посетят народные артисты России Александр Балуев, Сергей Никоненко, Сергей Шакуров и Ирина Муравьева, а также вокалисты шоу "Голос".

Напомним, что более ста деятелей киноискусства приняли участие в кинофестивале "Кстокино" в 2023 году.