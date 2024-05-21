Итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год в регионе
Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
22 мая 2024 11:51  [118] Фестиваль "Кстокино" пройдёт в Нижегородской области 24-29 мая
21 мая 2024 15:17  [245] Всероссийскую акцию "Ночь музеев" в Нижегородской области посетили около 96 тысяч человек
21 мая 2024 13:20  [316] "Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 10:23  [271] Фестиваль искусств "Пушкин без границ" пройдёт в Болдине 6-9 июня
20 мая 2024 16:35  [395] Нижегородская область вошла в федеральный проект по восстановлению ОКН с участием ДОМ.РФ
20 мая 2024 11:56  [379] Граффити с крокодилом восстановят на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде
19 мая 2024 12:21  [443] Юных нижегородцев приглашают на фестиваль "Зеркало будущего PRO"
18 мая 2024 10:30  [614] Бесплатные экскурсии по историческим местам Нижнего Новгорода проведут в "Ночь музеев"
18 мая 2024 09:20  [475] Евгений Люлин: "Музеи позволяют нам познать прошлое"
17 мая 2024 16:35  [553] Программу арт-резиденций-2024 представили в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Фестиваль "Кстокино" пройдёт в Нижегородской области 24-29 мая

22 мая 2024 11:51  [118] Культура и отдых

24 мая в ДК нефтехимиков в Кстове состоится церемония торжественного открытия второго кинофестиваля "Кстокино" (6+).

По красной дорожке пройдут российские звёзды театра и кино: Раиса Рязанова, Елена Бирюкова, Лариса Лужина, Марина Яковлева, Екатерина Семёнова, Юрий Чернов и другие.

Фестиваль продлится шесть дней, за это время жители и гости Кстовского района смогут посетить конкурсные показы документальных и полнометражных фильмов, спектакли, показы мультфильмов, а также творческие вечера и концерты, мастер-классы известных актёров по сценической речи, анимации, пластическому движению. Причём многие из них будут абсолютно бесплатными для зрителей.

Мероприятия фестиваля будут проходить на разных творческих площадках: во Дворце культуры нефтехимиков, Дворце детско-юношеского творчества, кинотеатре "Империя грёз" (ТЦ "Восторг"), центре народной культуры "Берегиня", на городской сцене площади Ленина, в музее кино "Централизованной библиотечной системы", ФОКе "Волжский берег", а также в Домах культуры сельских поселений.

Полная программа мероприятий доступна в официальной группе фестиваля "Кстокино" в соцсети "Вонтакте".

Ранее мы сообщали, что фестиваль в дни проведения посетят народные артисты России Александр Балуев, Сергей Никоненко, Сергей Шакуров и Ирина Муравьева, а также вокалисты шоу "Голос".

Напомним, что более ста деятелей киноискусства приняли участие в кинофестивале "Кстокино" в 2023 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кинематограф Кстовский район Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph