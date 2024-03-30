Александр Балуев и Ирина Муравьева приедут на фестиваль "Кстокино" Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Народные артисты России Александр Балуев, Сергей Никоненко и Ирина Муравьева, а также вокалисты шоу "Голос" посетят кинофестиваль "Кстокино", который пройдет в Кстовском округе Нижегородской области с 24 по 29 мая. Об этом сообщила директор фестиваля Любовь Прокофьева на пресс-конференции в НОИЦ 8 апреля.

Фестиваль пройдет на нескольких площадках Кстовского округа. При этом основной их них станет Дворец культуры нефтехимиков в Кстове. На кинофестивале помимо фильмов гости смогут посмотреть спектакли, концерты, а также попасть на мастер-классы от артистов театра и кино.

"В частности, спектакли пройдут в селах Запрудное, Шелокша и поселке Ждановский, вход на них будет по билетам. Гости фестиваля также смогут здесь посетить концерты, вход на них будет свободный. Для жителей и приглашенных звезд фестиваля пройдет фольклорное мероприятие "Безводнинская ярмарка". Одной из изюминок фестиваля в этом году станет мастер-класс по вокалу", - рассказала Прокофьева.

Президент фестиваля, продюсер, академик академии кинематографических искусств "Ника" Сергей Новожилов добавил, что в конкурсной программе кинофестиваля будут участвовать 8 полнометражных картин и не менее 16-18 документальных фильмов.

Напомним, второй кинофестиваль "Кстокино" начнется в Нижегородской области 24 мая.