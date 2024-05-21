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Общество

Региональный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" прошел на Автозаводской ТЭЦ

22 мая 2024 12:34  [94] Общество

21 мая на площадке Автозаводской ТЭЦ (входит в ГК "Волгаэнерго") прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Слесарь по ремонту котельного оборудования" среди предприятий жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

Открыли мероприятие генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко и первый заместитель министра ЖКХ и энергетики Нижегородской области Владислав Супернак. 

Все участники конкурса – это специалисты от энергетических предприятий Нижегородской области со стажем работы не менее трех лет. 

Профессионализм конкурсантов оценивался жюри на четырех этапах. По результатам каждого им начислялись баллы. Участникам необходимо было выполнить практические и теоретические задания: по оказанию реанимационной помощи, выявлению нарушений правил охраны труда и противопожарной безопасности, и т.п.

"Слесарь по ремонту котельного оборудования – очень важная и нужная специальность. Благодаря труду этих людей наши дома обеспечены горячей водой. Участвуя в таких конкурсах, каждый специалист может проверить свои знания и понять над чем еще необходимо поработать. Повышение квалификации сотрудников – это непрерывный процесс. В целом, конкурс позволяет выявить лучших, служит стимулом для дальнейшего профессионального развития, а также повышает престиж рабочих специальностей", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (Эн+) Виталий Гаврюшенко.

По итогам конкурса все три призовых места заняли сотрудники Автозаводской ТЭЦ. Первое досталось Владимиру Катичеву, второе - Евгению Воронину, а третье - Роману Кутьину.

"Все участники конкурса проявили себя, как специалисты высокого уровня, выложившись максимально. За первое место победитель получил 100 тысяч рублей, за второе - 60 и за третье – 40", - рассказала председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Ленина.

Двое финалистов уже в июле этого года примут участие в федеральном этапе конкурса, который состоится в Санкт-Петербурге. Победителя ждет приз - один миллион рублей. 

Комплексный подход к подготовке профессиональных кадров для энергетической отрасли был сформирован более 10 лет назад основателем Эн+ Олегом Дерипаской.

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Теги:
Автозаводский район ЖКХ
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