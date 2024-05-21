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Экономика

Депутаты нижегородского Заксобрания обсудили темпы ввода жилья в регионе

22 мая 2024 14:24  [76] Экономика

На заседании комитета по градостроительству нижегородского Заксобрания парламентарии обсудили вопрос строительства и ввода в эксплуатацию жилья в регионе в 2023-2024 годах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Также депутаты оценили обеспеченность земельными участками для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Нижнем Новгороде до 2035 года.

Администрации Нижнего Новгорода предстоит расселить 251 дом общей площадью 95 тысяч кв.м до конца 2035 года. Речь идет о домах, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

Правительством Нижегородской области утверждена государственная программа Нижегородской области "Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области". По ней предполагается поэтапное расселение домов до 2028 года. Так, до 2025 года в рамках первого этапа этой программы планируется расселить 52 дома.

"Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда требуется построить от 10 до 21 дома. За два года работы у этого направления уже большие результаты. Если два года назад было 3 участка, то уже сейчас их количество выросло в разы", - отметил председатель комитета регионального парламента по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

Также в ходе заседания было отмечено, что и объем ввода в эксплуатацию жилья в Нижегородской области ежегодно растет. За 4 месяца 2024 года в Нижегородской области ввели в эксплуатацию 809,5 тысяч кв. м жилья. Это почти половина от запланированного объема на 2024 год – 1,7 млн. кв. м. В том числе за январь-апрель 2024 года построили: 295,6 тысяч кв. м жилья в многоквартирных домах, 513,9 тысяч кв. м индивидуального жилья.

В первом квартале 2024 года на территории Нижегородской области выдано 125 разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Нижний Новгород стал лидером по вводу в эксплуатацию многоквартирного жилья, затем идут Кстово и Дзержинск. Результаты хорошие, объемы выполняются, однако еще есть куда стремиться. Земли в регионе для строительства достаточно.  С каждым годом необходимо увеличивать объемы строительства", - резюмировал Василий Суханов.

Ранее сообщалось, что более 507 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в Нижегородской области за два месяца 2024 года.

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Теги:
Жилье Законодательное собрание
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