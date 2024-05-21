Дума Дзержинска приняла отчет главы города Политика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Отчет главы города о результатах своей деятельности и деятельности администрации города за 2023 год принят на заседании Думы Дзержинска, сообщает пресс-служба Гордумы.

Депутатский корпус положительно оценил деятельность руководителя исполнительной власти Дзержинска.

В числе приглашённых на заседание Думы были министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павел Карасёв, председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин, депутат Законодательного собрания Александр Парамонов.

Депутаты городской Думы предварительно рассмотрели отчёт главы города Дзержинска на всех комитетах, получили ответы на возникшие вопросы.

"Результаты работы впечатляют. Нижегородская область лидирует в РФ по росту промышленности, а Дзержинск – областной лидер. Отгрузка товаров за год выросла на четверть – темпы почти вдвое выше среднеобластных. Наращивает потенциал особая экономическая зона "Кулибин", число резидентов которой за прошлый год выросло в 3,5 раза, а площадь – в 10 раз! Город ведет эффективную бюджетную политику, привлекая на каждый вложенный рубль из горбюджета 7,5 рублей – из вышестоящих бюджетов. Дзержинск активно участвует в реализации нацпроектов. Ремонтируются дороги, строятся новые дома, благоустраиваются общественные пространства. Впервые за 30 лет в Дзержинске построена новая школа "Город наук", продолжается строительство Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Сделано многое, но предстоит сделать еще больше. Город уверенно движется к своему 100-летнему юбилею. Уверен, что каждый житель видит происходящие позитивные изменения", - сказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В прошлом году экономика Дзержинска показывала стабильный рост. Зафиксирован рекордный рост объема инвестиций в основной капитал – 144,5% к 2022 году. Из крупных и значимых проектов 2023 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства стоит отметить завершение газификации поселка Пыра, в рамках которой построен магистральный газопровод высокого давления и проложены распределительные сети среднего и низкого давления протяженностью 24,3 км. Газифицировано 630 домов частного сектора, произведена реконструкция поселковой котельной с переводом её на газ. Кроме того, в поселке Пыра завершено строительство водовода. В рамках инвестиционной программы ПАО "Т Плюс" выполнены мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации тепловых объектов, замены ветхих сетей суммарной протяженностью 22,6 км.

"С точки зрения экономики 2023 год был стабильным, наши предприятия показали устойчивый рост по всем показателям, а за счет расширения особой экономической зоны "Кулибин" привлекли в город новых инвесторов. В городе были реализованы крупные инфраструктурные проекты – газифицировали Пыру, завершили строительство новой современной школы, благоустроили береговую зону озера Святого. В целом, год считаю успешным, завершив одни проекты, дали старт новым – строительству парка "Молодежный", капитальному ремонту Театра кукол, большой программе ремонта дорог к социальным учреждениям и другим", - сказал глава Дзержинска Иван Носков.

Депутаты Думы высоко оценили работу главы города Ивана Носкова. Они отметили, что все цели, которые ставила перед собой администрация в прошлом году, были достигнуты.

"Деятельность главы города за 2023 год признана удовлетворительной. Депутатский корпус внимательно наблюдал за работой администрации. Мы видим, как наш город поступательно развивается. Дзержинск активно участвует в региональных и федеральных программах. Всё больше благоустроенных дворов, общественных пространств, крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов. Важно, что многие программы рассчитаны на несколько лет и будут продолжены", - сказала председатель Думы Дзержинска Виктория Николаева.

Также на заседании Гордумы были вручены награды в связи с 30-летием Законодательного собрания Нижегородской области. Медали получили депутаты Думы Дзержинска Евгений Минервин и Андрей Куваев. Награды вручил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин.