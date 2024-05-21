Евгений Костин: "Собственные доходы города растут второй год, что говорит о высоком качестве управления городскими финансами и имуществом" Экономика

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Исполняющий полномочия председателя городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Костин прокомментировал итоги заседании 22 мая:

"Самое важное решение депутатов по итогам заседания городской Думы – увеличение бюджета Нижнего Новгорода почти на 4 млрд рублей. Большая часть этих средств поступила из бюджета Нижегородской области. При этом более 700 млн рублей добавили за счет собственных доходов города. Отмечу, что собственные доходы города растут второй год, что говорит о высоком качестве управления городскими финансами и имуществом.

Мы традиционно на каждом заседании городской Думы увеличиваем бюджет Нижнего Новгорода. В 2023 году мы делали это 12 раз. В 2024 году такая тенденция сохраняется. Все эти изменения направлены на повышение качества жизни нижегородцев в каждом районе Нижнего Новгорода и создание комфортной городской среды.

Значительная сумма – 448 млн рублей – дополнительно будет направлена на благоустройство дворовых территорий. Потребность в благоустройстве дворов очень большая, и каждый депутат в своем округе знает, какие дворы больше всего нуждаются в обновлении. В этом направлении мы будем очень тесно работать с администрацией города и жителями. Всего в 2024 году по муниципальной программе планируем благоустроить более 160 дворов.

Продолжаем работу по обеспечению безопасности школ – выделяем средства на организацию видеонаблюдения. Отмечу, что в школах оно установлено; речь идет о видеонаблюдении по внешнему периметру образовательных организаций. Также средства будут направлены на работу "Точек роста" и подготовку школ к новому учебному году. Департамент образования получит на эти цели дополнительно 210 млн рублей.

Мы видим, как Нижний Новгород преобразился за последние годы, и нам предъявляются все более высокие требования по содержанию дорог и общественных пространств. Для этого уже закуплена новая техника. Сегодня дополнительные средства выделены на содержание дорог – более 500 млн рублей. Речь идет о подготовке к следующему осенне-зимнему периоду: закупке реагентов и топлива.

Также продолжаем вкладывать средства в развитие учреждений культуры. Запланирован капитальный ремонт кинотеатра "Орленок". На это выделено 30 млн рублей. Новая модельная библиотека появится в Ленинском районе. На эти цели направим 5 млн рублей. Модельные библиотеки стали сегодня востребованными пространствами для проведения самых разных мероприятий. Поэтому будем продолжать модернизацию наших библиотек в такой современный формат.

Еще одна важная часть повестки заседания была посвящена передаче ряда нежилых помещений и земельных участков из муниципальной собственности в государственную собственность Нижегородской области. Смена собственника необходима для более эффективного развития территорий и общественных пространств. Отдельно отмечу передачу земельного участка на улице Народной под строительство пристроя к школе № 118. Долгожданное и важное решение. Оно позволит создать новые учебные места для детей жителей нового микрорайона "Бурнаковский", где живет много молодых семей с детьми, и этот вопрос остро стоит на повестке дня".