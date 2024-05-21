Марк Фельдман: "Серьёзные деньги выделены на благоустройство придомовых территорий и обеспечение безопасности школ" Экономика

Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман прокомментировал изменения в бюджет Нижнего Новгорода 2024 года, принятые городской Думой на заседании 22 мая:

"В повестке сегодняшнего заседания Думы был рассмотрен 21 вопрос, 3 из которых, связанны с финансовой деятельностью. Во-первых, на заседании городской Думы утвердили исполнение бюджета за 2023 год. Как достижение отметили экономию почти 500 млн рублей на обслуживание муниципального долга. Обсудили увеличение социальных расходов и эффективное использование финансовых ресурсов.

Во-вторых, выслушали отчет контрольно-счетной палаты. Она получила значительное расширение полномочий. Была проведена большая аналитическая работа. Теперь это отдельное юридическое лицо, перед которым стоят серьезные задачи по анализу деятельности муниципальных предприятий. Результаты ее работы оценили положительно.

В-третьих, одобрена существенная коррекция бюджета - более чем на 3,5 млрд руб. Увеличена доходная часть бюджета, 702,4 млн рублей – это собственная генерация, 2,7 млрд рублей – трансферты вышестоящих бюджетов. Расходная часть вырастает на 3,8 млрд.

Впервые серьезные деньги - 448 млн рублей, выделены на работу с придомовыми территориями. Очень большие средства – 512 млн рублей, выделены на ремонт и содержание дорог, в том числе и на так называемые второстепенные. Вот вам масштаб, динамика и результаты, которые уже видны на улицах.

Важная статья расходов - 125 млн рублей. Они выделены на улучшение системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях, что вызвано реалиями сегодняшнего времени. Дети и их родители должны чувствовать, что они в безопасности".