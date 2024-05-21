Школу цифровых технологий построят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Решение о строительстве школы цифровых технологий в Нижнем Новгороде принято на конференции ЦИПР-2024 на Нижегородской ярмарке 22 мая. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

Соответствующее соглашение подписали председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко, глава региона Глеб Никитин и директор "Школы 21" Александр Федяков.

В этой школе любой желающий от 18 лет может бесплатно получить востребованную профессию в IT-cфере. Подобные школы уже работают в девяти городах России, в частности, в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Якутске, Ярославле и Белгороде.

"Сейчас мы особенно нуждаемся в IТ-кадрах, а это не только сами разработчики, но и аналитики, менеджеры и многие другие специальности. В регионе уже приняты меры, направленные закрытие этого дефицита. Открытие "Школы 21" – очередное знаковое событие, которое приближает нас к этой цели. Планируем, что первый набор на обучение стартует уже осенью 2024 года",- заявил Никитин.

Напомним, ООО "Стройинжиниринг" построит школу для одаренных детей на Бору.