Фирма "1С" стала партнёром ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" в части подготовки специалистов Общество

Фото: Кирилл Мартынов, ИА "Время Н"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор ООО "1С" Борис Нуралиев на конференции "ЦИПР-2024" подписали меморандум об объединении усилий в подготовке кадров на базе нижегородского межвузовского ИТ-кампуса "НЕЙМАРК". Об этом сообщили в облправительстве.

Стороны будут совместно развивать научно-исследовательскую, научно-техническую, экспериментальную и инновационную деятельность ИТ-кампуса и готовить профильных специалистов в области автоматизации и цифровизации бизнес-процессов.

Глеб Никитин рассказал, что на базе ИТ-кампуса будут объединены многолетний опыт одного из ведущих отечественных разработчиков с сильной нижегородской образовательной системой подготовки ИТ-экспертов.

"На выходе обеспечим выпуск специалистов самого высокого уровня подготовки, которые усилят экономику нашей страны. Это вклад в наше будущее", — подчеркнул губернатор.

В свою очередь, директор АНО "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников отметил, что ИТ-кампус уже объединяет несколько крупных участников ИТ-сферы: крупнейшие российские компании, вузы и научные институты.

"Сегодня очень востребованы универсальные специалисты: экономисты, архитекторы, медики, которые владеют ИТ-компетенциями. Если человек понимает, как устроена его сфера деятельности, и при этом умеет программировать, это даёт наивысшие результаты цифровизации данной сферы. Мы будем тесно взаимодействовать с ИТ-кампусом "НЕЙМАРК", делиться своим опытом и методиками обучения молодых специалистов. Уверены, что наше сотрудничество расширит возможности для углубленного изучения современных информационных технологий и усилит качество подготовки ИТ-кадров в Нижегородской области", — добавил директор ООО "1С" Борис Нуралиев.

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почетного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Главное деловое мероприятие по цифровой экономике в стране "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая в 5-й раз. Одна из основных тем конференции этого года – трансформация по поручению президента РФ Владимира Путина нацпроекта "Цифровая экономика" в нацпроект "Экономика данных".