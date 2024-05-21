Научно-исследовательский комплекс "ИКС Холдинг" построят в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и гендиректор компании "ИКС Холдинг" Алексей Шелобков заключили соглашение о сотрудничестве. Целью взаимодействия стало развитие науки и технологий в Нижегородской области.

Документ был подписан 22 мая в рамках конференции "ЦИПР" в присутствии министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

Партнёрство сторон предполагает строительство научно-исследовательского комплекса в Нижнем Новгороде. На площади в 40 тысяч кв. м разместятся R&D-центры, научно-исследовательские подразделения и рабочие места для ИТ-специалистов.

Планируется, что численность сотрудников комплекса составит 3 тысячи инженеров. Строительство планируется завершить в течение двух лет.

Глеб Никитин указал, что регион заинтересован в развитии экосистемы, которая бы удовлетворяла всем потребностям бизнеса и научно-образовательных организаций. Он назвал стратегической целью создание в Нижнем Новгороде ИТ-хаба мирового уровня, куда в перспективе привлечь большое количество высококвалифицированных специалистов со всей страны и из-за рубежа.

"Мы делаем ставку на российские компании. Они с успехом заполнили ниши, которые освободились с уходом западных вендоров. Подписание соглашения с "ИКС Холдинг" – это еще один значимый вклад в развитие ИТ-кластера в регионе и в создание новых рабочих мест", – прокомментировал губернатор нижегородской области.

Алексей Шелобков добавил, что Нижний Новгород стал важнейшей точкой на российской карте ИТ. Здесь уже работает около 1,5 тысячи сотрудников холдинга, а с открытием комплекса компания рассчитывает привлечь ещё больше кадров.

Кроме того, сообщили в пресс-службе облправительства, в рамках конференции "ЦИПР" директор АНО "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников и генеральный директор ООО "КНС ГРУПП", входящего в "ИКС- холдинг", Алексей Шелобоков также подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа сторон будет направлена на совершенствование образовательной и научно-исследовательской деятельности в сфере информационных и инфокоммуникационных технологий, ИИ, микроэлектроники, программно-аппаратных комплексов, защиты информации, беспилотных технологий, и других направлений инфотеха.

СПРАВКА:

ИКС Холдинг — российская многопрофильная технологическая компания, занимается инвестициями, управлением и консолидацией на рынке телеком-медиа и технологий с целью в развития отечественной инженерной школы.