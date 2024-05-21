Двое нижегородцев задержаны за подготовку диверсий на железной дороге Происшествия

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали двоих жителей Нижегородской области, которые оказались причастны к подготовке диверсии на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, обвиняемые нижегородцы были привлечены представителями спецслужб Украины для выполнения диверсионно-террористической деятельности на территории региона за денежное вознаграждение. В сети Telegram на них вышел куратор и предложил быстрый заработок. В мессенджере они получали все указания и инструкции по изготовлению взрывных устройств.

В ходе подготовки преступления мужчины проводили разведку объектов транспортной инфраструктуры, а также приобрели и подготовили компоненты самодельного зажигательного устройства. Улики были изъяты в ходе обысков по их месту проживания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п."а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии группой лиц).

В настоящее время представители УФСБ ведут оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить иные факты преступной деятельности фигурантов и установить их возможных соучастников.