Жителя Дзержинска подозревают в госизмене

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области по подозрению в госизмене задержали жителя Дзержинска.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, гражданин причастен к государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
Уже установлено, что подозреваемый, действуя умышленно из идеологических побуждений, осуществлял передачу сведений, раскрывающих способы и маршруты перевозки вооружения и военной техники в зону проведения специальной военной операции.
Следственным отделом Управления в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ.
По месту жительства задержанного проведен обыск, обнаружены и изъяты электронные носители информации.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление иных фактов преступной деятельности фигуранта и установления его возможных соучастников.
Ранее сообщалось, что нижегородцу объявили предостережение за намерение совершить госизмену.
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