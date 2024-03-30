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Происшествия

Жителя Дзержинска подозревают в госизмене

08 апреля 2024 13:32  [85] Происшествия

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области по подозрению в госизмене задержали жителя Дзержинска.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, гражданин причастен к государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Уже установлено, что подозреваемый, действуя умышленно из идеологических побуждений, осуществлял передачу сведений, раскрывающих способы и маршруты перевозки вооружения и военной техники в зону проведения специальной военной операции.

Следственным отделом Управления в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ.

По месту жительства задержанного проведен обыск, обнаружены и изъяты электронные носители информации.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление иных фактов преступной деятельности фигуранта и установления его возможных соучастников.

Ранее сообщалось, что нижегородцу объявили предостережение за намерение совершить госизмену.

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Теги:
ФСБ
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