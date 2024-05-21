Новое почтовое отделение открылось в поселке Анкудиновка Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области открылось новое почтовое отделение.

Как сообщили в Почте России, новое отделение почты начало работы в ЖК "Анкудиновский парк" на ул. Черкесская,2.

На торжественном открытии присутствовали министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов, заместитель Губернатора Нижегородской области Егор Поляков, директор "Макрорегиона Волга" Почты России Андрей Попов и директор Управления федеральной почтовой связи Нижегородской области Павел Сергеев.

"В д. Анкудиновка сейчас идет активная застройка, и очень важно, чтобы почтовые услуги были доступны жителям новых домов. Мы открыли новое отделение, чтобы повысить качество и скорость обслуживания наших клиентов", - рассказал директор "Макрорегиона Волга" Андрей Попов.

В зону обслуживания нового почтового отделения вошли многоквартирные дома в районе улиц Черкесская, Русская, Лесная, Луговая. Индекс нового отделения – 607697.

Услуги почтамта смогут получать до 10 тысяч человек - жителей микрорайона. В новом отделении стало возможным отправить и получить посылку, письмо, бандероль, оформить подписку на печатные издания, оплатить коммунальные платежи, купить продукты и непродовольственные товары.

В штате работает специалист по обеспечению услуг почтовой связи.

Ранее сообщалось, что почти 90 почтовых отделений возобновили работу в Нижегородской области.