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Бизнес

Эн+ сообщает об изменениях в составе топ-менеджмента

23 мая 2024 15:22  [36] Бизнес

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ сообщает, что Михаил Хардиков покинул пост генерального директора Эн+.

Совет директоров согласовал кандидатуру директора "Евросибэнерго" Владимира Колмогорова в качестве генерального директора Эн+. Ранее Владимир Колмогоров в течение семи лет занимал пост первого заместителя генерального директора Эн+ по технической политике, другие руководящие посты на крупнейших предприятиях энергетической отрасли.
 
Председатель совета директоров Эн+ Кристофер Бернем сказал: "Михаил Хардиков принял решение покинуть компанию. Мы благодарны Михаилу за его вклад в обеспечение непрерывной стабильной работы компании и заложенную основу для ее дальнейшего роста в будущем. Владимир Колмогоров хорошо известен в сфере энергетики, где имеет большой опыт и экспертизу, что безусловно, будет способствовать усилению позиций компании в отрасли и благополучию всех ее стейкхолдеров, включая сотрудников и жителей регионов, в которых компания ведет свою операционную деятельность".

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Теги:
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