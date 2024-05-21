Ещё 300 нижегородцев обратились в медучреждения с укусами клещей Общество

Фото: Александр Воложанин

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области предоставила данные оперативного мониторинга активности клещей.

На 23 мая зарегистрировано 1999 (+301 за неделю) обращений в медицинские организации c укусами. Данные случаи зафиксированы в 48 районах области. При этом, отметили в ведомстве, количество обратившихся на 23% ниже средних многолетних значений в 1,5 раза меньше, чем в прошлом году.

Чаще всего нижегородцы "ловили" клещей на территориях сёл и деревень - на них приходится 34% случаев, на садово-огородных участках - 24%, на придомовых территориях - 13%, в лесу - 19%.

Согласно информации, за неделю лабораторно исследовано 254 клеща, снятых с людей.

Из них 23, пойманные в том числе на территории Нижнего Новгорода, оказались инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, за весь эпидсезон таких клещей насчитывается уже 159. Ещё 4 клеща (всего 64) оказались переносчиками анаплазмы.

Ранее, напомним, в Тоншаевском, Уренском, Павловском, Богородском районах, в Шахунье и в Приокском районе были обнаружены энцефалитные клещи - всего шесть штук. Кроме того, 8 клещей были инфицированы эрлихиозом.

Экстренную иммунопрофилактику получили 322 ребёнка и 34 взрослых.