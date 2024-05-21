Новый национальный парк может появиться на территории Артёмовских лугов Общество

В Ботаническом саду ННГУ им. Н.И. Лобачевского прошёл Парламентский день Заксобрания Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, в работе секции "Экология" участвовали спикер регионального парламента Евгений Люлин, депутаты, представители областного правительства, молодёжного парламента, экологи, преподаватели вузов и сотрудники Керженского заповедника.

Обсуждение прошло в формате "живого" диалога. Темой дискуссии стала "Урбанизация территорий, ее влияние на устойчивое развитие городских экосистем. Сохранение и развитие биоразнообразия, в том числе на особо охраняемые природные территории (ООПТ)".

Участники затронули вопросы сохранения существующих и создания новых особо охраняемых природных территорий России, а также озелененных территорий общего пользования, развитие городских экосистем, а также регуляции рекреационной нагрузки на ООПТ в условиях города, в том числе сохранение редких видов животных и растений на территории "Артёмовских лугов".

По мнению участников диспута, необходимо усилить контроль за состоянием ООПТ и зеленых зон, включая надзор с помощью цифровых технологий, а также создать информационную платформу для ознакомления с существующими ООПТ и озелененными территориями. Также участники дискуссии предложили закрепить законодательно названия растений, которые можно высаживать в рамках озеленения городов.

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что профильный комитет парламента возьмет вопрос в проработку.

Также акцент был сделан на сохранение уникальной территории "Артемовские луга". На территории лугов обитают или отмечены во время миграций 243 вида птиц. Это составляет более 80% от общего числа видов птиц Нижегородской области. Целесообразность создания на этой территории природного парка не вызывает сомнения.

Ранее сообщалось, что национальный парк "Нижегородское Поволжье" появится в Нижегородской области.