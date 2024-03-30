Национальный парк "Нижегородское Поволжье" появится в Нижегородской области Общество

Национальный парк "Нижегородское Поволжье" имени В.А.Лебедева будет создан в Нижегородской области. Как сообщил в своем tg-канале председатель ЗС НО Евгений Люлин, соответствующее постановление утвердило правительство России. Документ об этом 28 марта подписал Михаил Мишустин.

Национальный парк разместится на особо охраняемой природной зоне федерального значения общей площадью более 65 тысяч га. Он займет территории Шарангского, Лысковского, Воскресенского, Кстовского и Сосновского муниципальных округов, а также городских округов Воротынский, Перевозский, Бор и Арзамас.

По словам Евгения Люлина, создание нацпарка в Нижегородской области обеспечит возможность передать под защиту государства редкие природные комплексы и уникальные территорий, памятники археологии и истории. Также это поможет развитию экологического туризма.

Отмечается, что создание нацпарка входит в национальный проект "Экология". Содержание и развитие национальных парков осуществляется за счет федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что национальный парк "Нижегородское Поволжье" планируется назвать в честь сенатора Владимира Лебедева.