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Общество

Республика Куба присоединилась к проекту развития ИТ-кампуса "НЕЙМАРК"

24 мая 2024 12:16  [51] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Научно-технологический парк кубинской Гаваны будет участвовать в образовательной и научно-исследовательской деятельности межвузовского ИТ-кампуса "НЕЙМАРК". Соответствующее партнёрское соглашение было подписано в ходе конференции "ЦИПР-2024".

Стороны будут работать над совершенствованием программ среднего и высшего образования, переподготовки кадров с учётом актуальной практики ИТ-отраслей двух государств и реальных потребностей рынка, а также над изучением технологий искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровой экономики, микроэлектроники, беспилотных систем и т.д.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что в России нет проектов, подобных кампусу "НЕЙМАРК". Подготовка востребованных кадров для высокотехнологичных сфер здесь будет вестись при участии ведущих вузов, а также лидеров ИТ-отрасли.

"Это позволяет свести воедино лучшие практики преподавания, огромный научный опыт и реальную практику высокотехнологичного рынка", — отметил глава региона

Вице-президент научно-технологического парка Эктор Родригес Фигередо, в свою очередь, сообщил, что в последние годы присутствие российских туристов и предпринимателей на Кубе стало постоянным. Поэтому приоритетом является улучшение цифровых услуг.

"ИТ-кампус "НЕЙМАРК" с развитой партнёрской системой может помочь создать комфортную и бесшовную цифровую среду для российских граждан, посещающих Кубу", - сказал он.

Директор АНО "Проектный офис ИТ-кампуса НЕЙМАРК" Валерий Черепенников добавил, что партнёрство с Республикой Куба является стратегическим шагом, который позволит совместно решать актуальные задачи в области ИТ, а также готовить высококвалифицированных специалистов, востребованных на мировом рынке труда.
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Согласно информации, для студентов и абитуриентов цифровых профилей "НЕЙМАРК" и Научно-технологический парк Гаваны планируют проводить совместные хакатоны, олимпиады, интенсивы, публичные лекции, а также организовывать практики и стажировки.

Проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России и утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

Напомним,  фирма "1С" стала партнёром ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" в части подготовки специалистов.

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Теги:
ИТ-кампус "Неймарк" Международное сотрудничество
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