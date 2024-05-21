Депутаты Госдумы предложили сократить рабочую для женщин Общество

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Минтруд с предложением сократить рабочую пятницу для женщин на два часа с сохранением средней зарплаты. Об этом сообщает телеканал "360".

Чернышов предложил ввести данную меру в обязательном порядке для муниципальных и государственных служащих, а также бюджетной сферы. Для частных компаний сокращение графика будет носить рекомендательный характер.

Депутат отметил, что в России женщины составляют 49% от всей рабочей силы, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Но при этом сотрудницы также ухаживают за детьми и выполняют большинство домашних дел, тратя на эти цели около 6 часов в день.

Борис Чернышов подчеркнул, что сокращение рабочего дня в пятницу позволит женщинам более полноценно отдыхать в выходные с семьёй, а это положительно скажется на демографической ситуации в стране.

При этом в Совете федерации данную инициативу восприняли скептически. Сенатор Айрат Гибатдинов заявил РИА "Новости", что условия труда должны быть равными, и любой человек имеет право на отдых вне зависимости от пола.