Почти на 20% выросли цены на клубнику в России из-за заморозков Общество

Из-за майских заморозков в России выросли цены на клубнику. Как сообщает РБК, разница в цене в сравнении с прошлым годом доходит почти до 600 рублей.

Продавцы овощей и фруктов предупреждают о повышении оптовых цен на фоне нехватки урожая. Однако в Минсельхозе РФ роста цен летом не ожидают.

Средний ценник на клубнику по стране в мае текущего года значительно выше, чем в прошлом году. В период с 1 по 22 мая 1 кг клубники в России можно было купить за 588 руб. В Москве средняя стоимость ягоды выше, чем в целом по стране — 651 руб. за 1 кг. При этом цены относительно прошлого года выросли всего на 12% .

По традиции в мае в России клубника падает в цене. Это связано с тем, что на рынки поступают отечественные ягоды первого урожая из Краснодарского края и Ростовской области. Это увеличивает объем предложения и способствует снижению средней цены на 9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору ягод.

Ранее сообщалось, что в России из-за скачка цен на какао-бобы поползли вверх цены на шоколад.