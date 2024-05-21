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Экономика

Нижегородская область заняла лидирующие позиции по уровню открытости бюджетных данных

24 мая 2024 14:52  [96] Экономика

Нижегородская область по итогам прошлого года занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных. Как сообщает пресс-служба правительства региона, рейтинг составлен Научно-исследовательский финансовый институт министерства финансов РФ.

Согласно сообщению, при оценке уровня прозрачности бюджетов регионов РФ учитываются такие разделы, как "Первоначально утвержденный бюджет", "Внесение изменений в закон о бюджете", "Годовой отчет об исполнении бюджета", "Публичные сведения о деятельности государственных учреждений".

Регионы страны разделили на пять групп. В группу "А" вошли субъекты с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. В группе "В" оказались регионы с высоким уровнем, в "С" со средним, в "D" — с низким и "Е" с очень низким уровнем. Нижегородская область с максимальным  количеством баллов вошла в группу "А".

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима подчеркнула, что задача министерства - в понятной и удобной форме доносить до нижегородцев информацию о том, на какие расходы идут средства регионального бюджета.

"Поэтому такая оценка для нас, безусловно, важна. По всем параметрам мы оценены как регион с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных",- сказала министр.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-25 регионов с низким уровнем закредитованности. Кроме того, она вошла в топ-20 регионов по размеру банковских вкладов населения.

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