Нижегородская область заняла лидирующие позиции по уровню открытости бюджетных данных Экономика

Нижегородская область по итогам прошлого года занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных. Как сообщает пресс-служба правительства региона, рейтинг составлен Научно-исследовательский финансовый институт министерства финансов РФ.

Согласно сообщению, при оценке уровня прозрачности бюджетов регионов РФ учитываются такие разделы, как "Первоначально утвержденный бюджет", "Внесение изменений в закон о бюджете", "Годовой отчет об исполнении бюджета", "Публичные сведения о деятельности государственных учреждений".

Регионы страны разделили на пять групп. В группу "А" вошли субъекты с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. В группе "В" оказались регионы с высоким уровнем, в "С" со средним, в "D" — с низким и "Е" с очень низким уровнем. Нижегородская область с максимальным количеством баллов вошла в группу "А".

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима подчеркнула, что задача министерства - в понятной и удобной форме доносить до нижегородцев информацию о том, на какие расходы идут средства регионального бюджета.

"Поэтому такая оценка для нас, безусловно, важна. По всем параметрам мы оценены как регион с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных",- сказала министр.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-25 регионов с низким уровнем закредитованности. Кроме того, она вошла в топ-20 регионов по размеру банковских вкладов населения.