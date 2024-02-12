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Экономика

Нижегородская область вошла в топ-25 регионов с низким уровнем закредитованности

11 марта 2024 09:46  [115] Экономика

Фото: РИА Новости

Аналитики РИА Новости составили рейтинг российских регионов по уровню закредитованности населения за последний год. Расчёты производились на основе данных Центробанка России и Росстата.

Как пояснили эксперты, уровень закредитованности оценивается как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты.

В целом по стране объём задолженности населения по банковским кредитам на 1 февраля 2024 года составляет 33 трлн рублей рублей. Показатель за год вырос на 23,5%. Отмечается, что 5 лет назад показатель задолженности по кредитам физических лиц не превышал 15 трлн рублей.

При этом суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны составил 439 тысяч рублей.

В числе лидеров - регионов с минимальной закредитованностью - оказались Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате составляет 14,9%, а средний кредит составляет чуть более 56 тысяч рублей. Далее следуют Крым (29,5%, 143,9 тысячи рублей), Чечня (30,1%, 118,5 тысячи рублей), Дагестан (30,7%, 123,4 тысячи рублей) и Севастополь (31,7%, 158,7 тысячи рублей).

Нижегородская область расположилась на 23 месте рейтинга: усреднённый нижегородец отдаёт за кредиты 59,9% своей годовой зарплаты. Средняя банковская задолженность составляет 338,3 тысячи рублей.

Аутсайдерами рейтинга стали Тыва и Калмыкия, где размер кредитов превышает годовую зарплату экономически активного населения. В частности, индикатор долговой нагрузки в Тыве находится на уровне 149,4%, у Калмыкии — 133,9%. Далее следуют Тюменская область, Адыгея и Удмуртия, где соотношение долга и зарплат приближается к 100%.

Напомним, что Нижегородская область заняла 14 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни в 2023 году. Кроме того, она вошла в топ-20 регионов по размеру банковских вкладов населения.

Как ранее сообщал телеканал "360", число россиян с тремя и более кредитами в 2023 году превысило 11,2 млн. Количество ипотечных заёмщиков в России превысило 10 млн человек, почти у половины из них есть ещё минимум один дополнительный кредит. По данным бюро кредитных историй, в первом полугодии 2023-го число заёмщиков в России по всем видам кредитов достигло 47 млн.

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Теги:
Зарплата Кредит Рейтинг
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