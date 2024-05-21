Производство пищевых продуктов увеличилось в Нижегородской области на 6% Экономика

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области увеличили выпуск продуктов питания в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Согласно информации, индекс физического объема производства пищевых продуктов за январь-март 2024 года составил 105,9%.

По сравнению с прошлогодними показателями на 10%увеличен выпуск творога, на 6% - мяса, на 5% - колбас, плодоовощных консервов и джемов, на 4% - рыбы. Производство йогуртов выросло в 6,5 раз.

Так, за январь-март нижегородские предприятия произвели 22,4 тысячи тонн мяса, 10,9 тысячи тонн колбасных изделий, 1,6 тысячи тонн переработанной и консервированной рыбы, 4,4 тысячи тонн творога, 3,8 тысячи тонн йогуртов, 38,5 млн банок плодоовощных консервов, 16,2 млн банок фруктовых и ягодных джемов.

Денисов добавил, что в первом квартале предприятия пищепрома произвели продукции на общую сумму 48,9 млрд рублей, из них на 41 млрд – пищевых продуктов и на 7,9 млрд – напитков.

Напомним, для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в Нижегородской области предусмотрены меры господдержки – субсидированные кредиты на закупку сырья и приобретение оборудования. Предприятиям АПК компенсируется часть затрат на переработку сырого молока и 70% затрат на покупку маркировочного оборудования.

Ранее сообщалось, что рост валового регионального продукта (ВРП) в Нижегородской области в 2023 году превзошёл рекордные показатели за последние 27 лет.

СПРАВКА:

Индекс физического объема – это показатель, который характеризует, насколько изменился объем производства выпущенной продукции в стоимостном выражении в сопоставимых ценах с учетом инфляции.