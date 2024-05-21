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Политика

Депутатам Госдумы и ЗСНО придется согласовывать свои зарубежные поездки с ФСБ

24 мая 2024 16:41  [90] Политика

Президент России Владимир Путин утвердил порядок выезда за границу депутатов Госдумы и законодательных органов субъектов РФ, а также лиц, допущенных к гостайне и сведениям особой важности. Указ разместили на портале правовой информации, сообщил телеканал "360".

Согласно новому закону, сенаторы, депутаты, судьи, главы МСУ и другие лица, допущенные к государственной тайне и сведениям особой важности, должны будут в письменном порядке сообщить о планируемой поездке в ФСБ и Службу внешней разведки. Причём сделать это нужно не позднее чем за 30 дней до даты отъезда.

В случае необходимого срочного выезда за границу (например, из-за болезни или смерти близкого родственника) нужно направить уведомление незамедлительно.

Исключения составляют должностные лица, подлежащие государственной охране.

Закон вступил в силу 20 мая.

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Теги:
Депутаты Законодательство
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