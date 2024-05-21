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Общество

Масштабный ремонт дороги в Уренском округе планируют завершить до конца июля

24 мая 2024 17:22  [37] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Уренском районе проходит ремонт дороги на нацпроекту "Безопасные качественные дороги". В частности, в нормативное состояние приводят два участка дороги Заливная Усадьба – Непряхино суммарной протяжённостью 11 км. Стоимость работ по контракту составила 163,2 млн рублей. Работы будут завершены до конца июля, заверили в региональном Минтрансе.

Подрядчик уже выполнил работы по устройству выравнивающего слоя из черного щебня. По оценкам специалистов ГУАД, качество работ и материалов соответствует всем нормативам.

В течение двух ближайших месяцев дорожники уложат верхний слой асфальтобетона и нанесут разметку, а обочины будут укреплены.

Кроме того, в Уренском округе в ближайшей перспективе будут отремонтированы 2 км дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров и 3 км дороги Ломы - Михайлово.

В Минтрансе напомнили, что за время действия нацпроекта в Уренском муниципальном округе было отремонтировано 166 км региональных дорог - около половины всей дорожной сети района.

На сегодняшний день в Нижегородской области уже заключено 74 госконтракта на ремонт 102 участков дорог общей протяжённостью 446,9 км, а также 1,33 тысячи погонных метров покрытия искусственных сооружений. На эти цели выделено 11,9 млрд рублей.

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Теги:
БКД Дороги Уренский район
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