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Общество

Нижегородская область и Якутия будут сотрудничать в сфере цифрового развития и науки

24 мая 2024 17:32  [31] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Два соглашения о сотрудничестве в сфере цифрового развития и науки подписаны между Нижегородской областью и Республикой Саха (Якутия) в ходе  "ЦИПР-2024" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Первое соглашение – о взаимодействии на уровне руководства регионов – в присутствии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина подписали заместитель главы региона Андрей Саносян и заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов.

"Для нас важно расширять межрегиональную кооперацию. Вместе можно эффективнее решать задачи, поставленные президентом. В частности, подписанный документ предполагает развитие взаимоотношений в области создания межвузовских кампусов, развития науки, информационных технологий, сферы связи, информационной безопасности, цифрового и инновационного развития. Также планируем обмениваться лучшими практиками, возможно, начинать совместные проекты", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Анатолий Семенов отметил, что особый акцент был сделан на реализации совместных проектов в сфере образования и науки.

"В Нижнем Новгороде ведется строительство межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня. Как известно, Якутск также работает над созданием межвузовского кампуса, поэтому мы планируем обмениваться передовыми практиками, внедрять новые технологии в образовании. Уверен, соглашение позволит укрепить межрегиональные связи, станет отправной точкой для развития взаимовыгодных двусторонних отношений", - сказал Анатолий Семенов.

Также на площадке "ЦИПР" директор АНО "Проектный офис ИТ-кампуса Нижегородской области "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников и генеральный директор АНО "Дирекция конкурса "Моя профессия – ИТ" Мичил Стручков подписали соглашение о проведении финала Всероссийского конкурса "Моя профессия – ИТ" в Нижнем Новгороде в 2025 году.

"Участие в конкурсе способствует всестороннему развитию будущих абитуриентов, поскольку они приобретают практические навыки, учатся работать в команде, решать нестандартные задачи и презентовать свои проекты. Это не только повышает их шансы на поступление в ведущие университеты страны, но и готовит их к будущей профессиональной деятельности", - отметил Валерий Черепенников.

В рамках соглашения стороны также планируют развивать сотрудничество в сфере информационных технологий и подготовки квалифицированных кадров для организаций отрасли информационных технологий.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство и "Киберпротект" будут сотрудничать в сфере кибербезопасности детей.

 

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