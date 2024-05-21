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Общество

Нижегородское правительство и "Киберпротект" будут сотрудничать в сфере кибербезопасности детей

24 мая 2024 11:40  [124] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительство Нижегородской области и компания "Киберпротект" будут взаимодействовать в сфере кибербезопасности детей, внедрения отечественного ПО и обмена опытом в области ИТ. Как сообщает пресс-служба правительства, соглашение подписали замгубернатора Егор Поляков и гендиректор "Киберпротекта" Алексей Бадаев во время конференции "ЦИПР".

Российская компания "Киберпротект" является разработчиком систем резервного копирования, защиты от утечки данных и инфраструктурного программного обеспечения. В договоре акцент сделан на популяризации российских цифровых решений, а также образовательным, просветительским проектам и программам в сфере информационной безопасности.

Согласно подписанному соглашению, компания откроет нижегородским школам, НИРО и центрам цифрового образования детей "ИТ-куб" доступ к курсам повышения квалификации для учителей и к своим готовым урокам по кибербезопасности для детей.

Кроме того, в Нижегородской области будут внедрять отечественные ИТ-разработки в области резервного копирования и защиты данных. Компания начнет взаимодействовать с региональными колледжами и техникумами, а также вузами в части передачи опыта в области создания отечественных ИТ-разработок и администрирования программных продуктов, разрабатываемых компанией.

Ранее сообщалось, что специалистов по кибербезопасности будут готовить ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и НГТУ.

Также сообщалось, что проект по кибербезопасности запущен в Нижегородской области.

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Теги:
Кибербезопасность Сотрудничество ЦИПР
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