Дополнительную полосу для транспорта организовали на улице Чкалова у Канавинского рынка Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Организацию движения поменяли на улице Чкалова в районе перекрестка с улицей Прокофьева, в направлении Канавинского рынка.

Как сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения", с помощью переразметки добавлена еще одна полоса для движения транспорта в направлении рынка "Центрального". На дороге нанесена соответствующая разметка и размещены дорожные знаки "Движение по полосам".

По данным центра, после изменений по одной полосе, как и раньше, автомобили поворачивают налево, а по двум полосам движутся прямо.

"Ранее в этом месте у водителей возникали затруднения в движении, так как широкая правая полоса позволяла одновременно двигаться двум автомобилям. Неоднозначность трактования дорожной ситуации приводила к хаотизации движения и провоцировала автоаварии", – отметили специалисты ЦОДД, а также добавили, что изменение в организации дорожного движения в этом месте позволит сделать движение автомобилистов более комфортным и безопасным.

Ранее сообщалось, что разметка из термопластика появится на 281 улице Нижнего Новгорода в 2024 году.