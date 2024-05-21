Более 80 мероприятий в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Более 80 мероприятий проведут учреждения культуры в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, который пройдет в Нижнем Новгороде с 26 мая по 26 июня.

Об этом сообщили в городском департаменте культуры.

«Важность и значимость здорового образа жизни сложно переоценить, и городские учреждения культуры постоянно работают в этом направлении. Но организованный месячник позволит сконцентрировать и совместить усилия различных специалистов. Представители культурного сообщества со своей стороны пригласят нижегородцев на игровые программы, флешмобы, кинопоказы, спортивные игры и уличные акции», - отметили специалисты департамента.

С 26 мая по 26 июня пройдет районный марафон «Бежим за здоровьем», организованный библиотеками МКУК ЦБС Нижегородского района, и районная антинаркотическая информационно-просветительская акция «Курс жизни - ЗОЖ!», организованная библиотеками ЦБС Советского района.

27 мая состоится игра-дискуссия «Моя (не)зависимость», посвященная Всемирному Дню борьбы против курения, состоится в ЦРДБ имени А. Пешкова по адресу: Московское шоссе, д.140.

31 мая - Концертная программа для школьников «Весёлые краски лета» пройдет в МБУК ЦКиД «Молодёжный» на ул. Дьяконова, 25А.

С 1 по 26 июня - «Весёлые старты» - спортивный фейерверк состоится в ЦРДБ имени А. Пешкова на Московском шоссе, 140.

6 июня - акция здоровья «День подвижных игр» с традиционными русскими играми и забавами состоится в сквере у библиотеки имени А.И. Герцена.

14 июня - спортивный микс «Стартуют все!» пройдет в библиотеке имени Е.А. Никонова на ул. Куйбышева, 13.

26 июня - флешмоб «Живи ярко!» пройдет на площади Буревестника.

26 июня уличная профилактическая акция «Не будь зависимым!» запланирована библиотекой имени М. Е. Салтыкова-Щедрина на ул. Архимеда, 14а.

Как сообщил ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, сейчас библиотеки – это современные высокотехнологичные досуговые пространства с электронными каталогами, цифровыми коллекциями, онлайн-сервисами. В нижегородских библиотеках работают молодежные клубы, семейные объединения, детские кружки, сообщества для пожилых людей и горожан с ограниченными возможностями здоровья.

«Каждый год в библиотеках проходят тысячи мероприятий: творческие конкурсы, игровые программы, выставочные экспозиции, экскурсии, фестивали, мастер-классы, стрит-акции - всего и не перечислишь. Поэтому я хочу призвать вас всех приходить в библиотеки, приводить туда своих детей. Вы убедитесь, что каждая из них имеет свой характер и предлагает уникальный опыт для своих посетителей», - отметил Юрий Шалабаев.

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