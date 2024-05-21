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Политика

Полпреду Президента РФ в ПФО Игорю Комарову исполнилось 60 лет

25 мая 2024 10:28  [45] Политика
Фото: pfo.gov.ru

Фото: pfo.gov.ru

Полномочному представителю Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову исполнилось 60 лет.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, Игорь Анатольевич Комаров родился 25 мая 1964 г. в г. Энгельсе Саратовской области.

В 1986 г. окончил Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова по специальности «экономист».

 С 1992 г. по 2002 г. работал в кредитно-финансовых учреждениях на руководящих должностях («Инкомбанк», «Национальный резервный банк», «Сбербанк»).

 2002 – 2008 г.г. – заместитель генерального директора ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» по экономике и финансам.

 2008 – 2009 г.г. – советник генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».

 С мая 2009 г. по август 2009 г. – исполнительный вице-президент ОАО «АВТОВАЗ».

 2009 – 2013 г.г. – президент ОАО «АВТОВАЗ».

 2013 – 2014 г.г. – заместитель руководителя Федерального космического агентства (Роскосмос).

 2014 г. – 2015 г. – генеральный директор ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».

 С января 2015 г. по август 2015 г. – руководитель Федерального космического агентства (Роскосмос).

 2015 г. – 2018 г. – генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос».

С июля 2018 г. по сентябрь 2018 г. – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации.

7 сентября 2018 г. назначен полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

С 29 ноября 2018 года - является действительным государственным советником Российской Федерации 1 класса.

Награды: Орден Почета (2012 г.), Благодарность Президента Российской Федерации (2022 г.), Орден Почетного Легиона (2011 г., Франция), Орден Дружбы («Достык») I степени (2015 г., государственная награда Республики Казахстан), орден святого Серафима Саровского III степени (2019 г.), медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода».

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Теги:
Игорь Комаров
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