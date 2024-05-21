Бывший главный федеральный инспектор по Нижегородской области Валерий Евлампиев скончался 25 мая Политика

Фото с сайта НИА Нижний Новгород

25 мая на ушел из жизни Валерий Николаевич Евлампиев – бывший главный федеральный инспектор по Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе ЗС НО, прощание с Валерием Евлампиевым пройдет в понедельник, 27 мая, в 12:00 на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде.

Известно, что Евлампиев Валерий Николаевич 12 ноября 1946 года в городе Меленки Владимирской области. Закончил Нижегородский лингвистический университет, Высшую коммерческую школу при Академии народного хозяйства Совета Министров СССР по специальности «Международный маркетинг».

Трудовую деятельность на Горьковском автомобильном заводе начал в отделе внешних связей. Возглавлял Внешнеторговую фирму Горьковского автозавода.

Занимал должности заместителя губернатора Нижегородской области, генерального директора департамента внешнеэкономических связей и ресурсов, министра внешнеэкономических связей и торговли правительства Нижегородской области, главного советника, заместителя начальника департамента по вопросам социальной политики аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, главного федерального инспектора по Нижегородской области.