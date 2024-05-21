Фото: Кирилл Мартынов, ИА «Время Н»
ИТ-предприниматели в Нижнем Новгороде предложили изменения в федеральное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В частности, проекты в сфере искусственного интеллекта обсуждались на встрече профильного бизнес-сообщества с председателем комитета Государственной думы ФС РФ по информационной политике, ИТ и связи Александром Хинштейном.
"Для нас опыт и практики Нижегородской области крайне важны, поскольку регион является одним из лидеров цифровой трансформации. Сегодня услышали много полезного и интересного от специалистов ИТ-сферы. Берем в работу ту проблематику, которую они нам обозначили", - прокомментировал он.
Встреча состоялась в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР").
"Такие мероприятия – отличная возможность для наших айтишников на федеральном уровне обозначить, что необходимо поменять в законодательстве страны. Цель – скорейшее достижение технологического суверенитета в целом и более комфортная работа конкретных ИТ-компаний в частности", - обратил внимание замбугернатора Егор Поляков.
Всего в мероприятии участвовали около 30 ИТ-предпринимателей, которые озвучили волнующие их вопросы, было представлено шесть разработок. Так, компания "Фрактал", которая специализируется на разработках комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, предложила на федеральном уровне скорректировать требования и процедуры стандартизации и сертификации подобных систем.
Кроме того, специалисты поинтересовались возможностью защититы голосовых данных от действий злоумышленников, регулированием проектов с использованием нейросетей.
"В Нижегородской области число разработок на базе нейросетей постоянно растет. Для разработчиков важно знать меры дозволенных границ в использовании ИИ, при этом изменения в законодательстве – чаще всего процесс длительный и трудоемкий. Уверен, что этот диалог власти и бизнеса будет использован при дальнейшем формировании законодательной базы страны", - заявил министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов.
Напомним, что конференция "ЦИПР" состоялась в Нижнем Новгороде. Одна из основных тем конференции этого года – трансформация по поручению президента РФ Владимира Путина нацпроекта "Цифровая экономика" в нацпроект "Экономика данных".
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