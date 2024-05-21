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Экономика

Александр Хинштейн посетил конференцию ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде

24 мая 2024 16:59  [93] Экономика

Фото: Алексей Чугунов

Депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Евгений Попов вместе с губернатором Глебом Никитиным посетили конференцию "ЦИПР-2024" на Нижегородской ярмарке 24 мая. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

Парламентарии осмотрели стенды Ростеха, Росатома, ОАО "РЖД", МТС, а также стенды других компаний.

Александр Хинштейн отметил, что на "ЦИПРе" с каждым годом становится все больше участников, разных предложений, а также разработок и инноваций.

"Мы обратили внимание на системы экологического мониторинга, которые реализует одна из крупнейших компаний. Государство, к сожалению, не может получить данные этих систем, так как экологическая информация не поступает в систему Росгидромета. Будет искать решение, как эти сведения об экологическом мониторинге загружать в государственные системы", - подчеркнул Александр Хинштейн.

После этого Александр Хинштейн, Евгений Попов и Глеб Никитин провели совещание комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Подводя итоги заседания, Александр Хинштейн отметил, что Нижегородская область является лидером цифровой трансформации в стране.

"Очень важно, что скоро в Нижнем Новгороде появится IT-город, и что особенно важно, в самом центре столицы Приволжья. Другие регионы строят свои кампусы на окраинах, что, на мой взгляд, не очень правильно. Нас впечатлил опыт региона по сокращению документов для предоставления государственных и муниципальных услуг. Мы с депутатами Госдумы РФ обсуждали на совещании, как еще больше упросить этот процесс", - пояснил Хинштейн.

Глеб Никитин добавил, что за последние пять лет в основной капитал Нижегородской области было инвестировано 2,2 трлн рублей.

"Это обуславливается тем, что регион обладает высоким потенциалом промышленного производства и науки. Большинство IT-компаний ушло из России и Нижегородской области, и сейчас мы движемся ускоренными темпами по импортозамещению программного обеспечения разного уровня", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, Республика Куба присоединилась к проекту развития ИТ-кампуса "НЕЙМАРК".

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Теги:
IT ЦИПР
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