фото: ГУ ЗАГС Нижегородской области
Нижегородцев приглашают зарегистрировать брак в парке "Швейцария". Об этом сообщили в ГУ ЗАГС по региону.
Массовая торжественная церемония государственной регистрации брака состоится, 7 июля, в канун Дня семьи, любви и верности. Впервые она пройдёт на территории парка "Швейцария"
Чтобы воспользоваться уникальной возможностью, необходимо до 5 июня подать заявление о регистрации брака на 7 июля 2024 года. Документы можно направить через портал госуслуг (отдел ЗАГС "Автозаводский Дворец бракосочетания" Нижнего Новгорода - "Парк "Швейцария") или лично по адресу: Н. Новгород, ул. Дьяконова, д.1В, тел: 8(831)253-43-40.
Ранее сообщалось, что сразу 13 пар вступили в брак в День ПФО на Всероссийском свадебном фестивале в Москве.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+