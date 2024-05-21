Нижегородцев приглашают зарегистрировать брак в парке "Швейцария" Общество

фото: ГУ ЗАГС Нижегородской области

Нижегородцев приглашают зарегистрировать брак в парке "Швейцария". Об этом сообщили в ГУ ЗАГС по региону.

Массовая торжественная церемония государственной регистрации брака состоится, 7 июля, в канун Дня семьи, любви и верности. Впервые она пройдёт на территории парка "Швейцария"

Чтобы воспользоваться уникальной возможностью, необходимо до 5 июня подать заявление о регистрации брака на 7 июля 2024 года. Документы можно направить через портал госуслуг (отдел ЗАГС "Автозаводский Дворец бракосочетания" Нижнего Новгорода - "Парк "Швейцария") или лично по адресу: Н. Новгород, ул. Дьяконова, д.1В, тел: 8(831)253-43-40.

Ранее сообщалось, что сразу 13 пар вступили в брак в День ПФО на Всероссийском свадебном фестивале в Москве.