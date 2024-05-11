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Общество

Сразу 13 пар вступили в брак в День ПФО на Всероссийском свадебном фестивале в Москве

17 мая 2024 14:02  [96] Общество

Фото: ГУ ЗАГС Нижегородской области

В День Приволжского федерального округа на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ зарегистрировали брак 13 пар, в том числе пара из Нижегородской области. Как сообщает ГУ ЗАГС региона, за все время проведения Первого Всероссийского свадебного фестиваля в брак вступят более 200 пар молодоженов.

Нижегородскую область представили Даниил Сомцов и Мария Лачина из Дивеева. Глава семьи Даниил работает регулировщиком радиоэлектронной аппаратуры и приборов, а Мария - студентка медицинского колледжа. Познакомились молодожены в социальных сетях, вместе уже год.

Новобрачные, вместе с другими брачующимися, приняли участие в торжественном шествии пар по главной аллее ВДНХ.

Ранее сообщалось, что Всероссийский свадебный фестиваль стартовал в день праздника Красная горка на площадке Международной выставки-форума "Россия" Главным событием первого дня фестиваля стала одновременная регистрация брака более 150 пар со всей России, в том числе нижегородская пара из рабочего поселка Шатки  - Максим Бурнаев и Наталья Волкова.

Отмечается, что помощь в поездке на торжественную церемонию оказало ГУ ЗАГС Нижегородской области. Традиционные русские свадебные наряды губернии к церемонии выполнили выпускники Нижегородского областного колледжа культуры.

Ранее сообщалось, что почти 105 пар заключили брак в Нижнем Новгороде в красивую дату

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Теги:
ЗАГС свадьба
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