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Общество

Юрий Шалабаев направил поздравление с Общероссийским Днем библиотек

27 мая 2024 10:11  [2] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Общероссийским Днем библиотек.

"Сегодня Общероссийский день библиотек – праздник для тех, кто работает в этой сфере, и для всех любителей чтения.

Библиотеки всегда были и остаются храмами знаний, местом, где каждый может прикоснуться к богатейшему наследию человечества, открыть для себя новые миры и расширить горизонты своего сознания. Но сегодня это уже не просто хранилища книг, а культурные, образовательные, развлекательные, аудиовизуальные центры. 

В Нижнем почти 90 библиотек, и каждая из них старается развиваться в ногу со временем. Там действует 175 клубов и 10 читательских объединений, проводят фестивали, мастер-классы, беседы с интересными людьми – за прошлый год организовали больше 18 тысяч мероприятий, из них полторы тысячи патриотических. Есть уже пять модельных библиотек – по сути, комплексных мультимедийных пространств, где технологическое оснащение позволяет всем желающим разработать любой проект с использованием 3D, виртуальной реальности. Нижегородцы оценили новшества, в прошлом году в городских библиотеках зарегистрировано почти 4 миллиона посетителей.

Спасибо всем городским библиотекарям за труд, терпение и преданность делу. Вы вдохновляете и поддерживаете любовь к чтению у нижегородцев, помогаете находить ответы на множество вопросов, развивать интеллект и внутренний мир. С праздником!", - сказал глава города.

 

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Теги:
Библиотеки Праздники Юрий Шалабаев
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