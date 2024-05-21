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Общество

Глеб Никитин поздравил сотрудников библиотек с профессиональным праздником

27 мая 2024 11:23  [56] Общество

27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. С профессиональным праздником сотрудников отрасли поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона отметил, что Нижегородская область - лидер по созданию модельных библиотек. В регионе уже работает 36 учреждений такого типа.

"Создание модельных библиотек стало одним из важнейших направлений национального проекта "Культура". Не раз бывал в обновленных учреждениях, общался с сотрудниками и посетителями. Нацпроект позволил не просто провести ремонт, но и расширить формат работы, дать дополнительные возможности для творчества. Именно поэтому мы приняли решение в дополнение к нацпроекту создавать модельные библиотеки и за счет региона", - отметил Глеб Никитин.

В 2024 году планируется открыть еще 16 модельных библиотек: 3 - в рамках нацпроекта, 10 - за счет регионального бюджета и 3 - в рамках подготовки к празднованию юбилейных дат в муниципалитетах.

"Никакие положительные изменения невозможны без поддержки самих сотрудников библиотек. В отрасли работает очень много талантливых, преданных своему делу людей. Спасибо за ваш труд!", - добавил Глеб Никитин.

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Теги:
Библиотеки Глеб Никитин Праздники
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